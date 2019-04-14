Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden 'bağımsız başbakan adayı belirlenmesi' çağrısı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi.

Sudan Askeri Konseyi, siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinde, liderleri, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya çağırdı.

SAVUNMA BAKANI AVF EMEKLİ EDİLDİ

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

MUHALEFET: YÖNETİMİ SİVİL HÜKÜMETE DEVREDİN

Sudan Meslek Odaları (SPA), Askeri Geçiş Konseyine yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi çağrısında bulundu.

SPA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyine yönetimi derhal geçici bir sivil hükümete devretmesi çağrısı yapılarak, gösterilere ve barışçıl baskılara devam etme taahhüdünde bulunuldu.

Açıklamada, anayasal düzeni bozan, göstericilerin ölümüne neden olan, yolsuzluğu himaye eden ve ülkenin dış ilişkilerini bozan kişilerden hesap sorulması talep edilerek, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ve istifa eden eski İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'un da tutuklanması istendi.

Beşir'in başkanlığını yaptığı Ulusal Kongre Partisi yöneticileri ve eski bakanların da aralarında bulunduğu kişilerin yakalanması talebinin ifade edildiği açıklamada, başsavcı ve yargı başkanının da görevden alınması istendi.

Açıklamada, gösteriler sırasında gözaltına alınanların ve halkın safında durduğu suçlamasıyla tutuklanan asker ve subayların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, dün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.