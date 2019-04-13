''Sudan'da askeri yönetime izin vermeyeceğiz''

Özgürlük ve Değişim İttifakı yetkilileri, başkent Hartum'da düzenledikleri basın toplantısında, Sudan halkının, devrim hedefleri gerçekleşene kadar meydanlardan ayrılmayacağını belirtti.

Toplantıda, "Sudan ordusu her zaman halkın yanında yer almıştır. Her türlü askeri yönetimi kökten reddediyoruz. Ne Ömer el-Beşir rejiminden ne de askeriyeden bir kimsenin geçici yönetimde olmasını istiyoruz. Beşir rejiminin tasfiyesinden başka çözüm yok. Herhangi bir yabancı vesayeti de reddediyoruz. Beşir gitse de rejimi hala ayakta ve bu kabul edilemez. Bütün taleplerimiz gerçekleşene kadar eylemlerimize devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığına tepki ve siyasi reform için gösteriler düzenleniyor.

Sudanlılar, ordunun Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i görevden alıp yönetime el koymasına rağmen gösterilerine devam ediyor. Birçok muhalif grup, Beşir rejimine ait isimler tamamen görevden alınıp sivil geçiş hükümeti kurulana kadar gösterilerin süreceğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda 'Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı' sıfatıyla yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu ancak Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini ifade etmişti.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan yemin ederek görevine başlamıştı.