Sudan'da ateşkes çabaları devam ediyor

AFB, Sudan'daki şiddetli çatışmaların ikinci gününde durumla ilgili "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Sudan'da sorumlu generalleri sivilleri korumaya çağıran AfB, Komisyon Başkanı Muhammed'in tarafları ateşkese dahil etmek" için acil olarak Sudan'a geçeceğini bildirdi.

Barışçıl bir çözüm ve anlaşmazlıkları bitirmek için kapsamlı bir diyalog gerektiğini belirten AfB, tarafları Sudan'daki durumu daha karmaşık hale getirecek herhangi bir dış müdahaleyi kesin bir şekilde reddetmeye çağırdı.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.