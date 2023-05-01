İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,449
  • EURO
    21,471
  • ALTIN
    1244.99
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Sudan'da ateşkes uzatıldı

Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
Sudan'da ateşkes uzatıldı
ABONE OL

HDK'den yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Ordu da Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında başkent Hartum'un farklı noktalarında, 28 Nisan gecesi başlayan ateşkese rağmen çatışmalar devam etti.

İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

ORDUDAN HDK'YE HASTANEYİ ASKERİ KARARGAHA DÖNÜŞTÜRME SUÇLAMASI

Ordu, HDK'yi Şarku Nil kentinde bir hastaneyi yoğun bakımdakiler dahil boşaltarak ve cephaneyle doldurarak askeri karargaha dönüştürmekle suçladı.

Bu arada Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 13 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 28 Nisan gecesi yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.