Sudan'da ayrılıkçı gruplar Darfur'da

AA 17 Kasım 2020 Salı 19:29 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 19:29

Sudan’da geçiş hükümetiyle barış anlaşması imzalayan silahlı hareketlerden Sudan Kurtuluş Hareketi/Ordusu (SLM/A) mensubu yüzlerce silahlı güç, barış anlaşması gereği ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentine ulaştı.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Mini Arko Minawi liderliğindeki SLM/A’ya bağlı yüzlerce silahlı gücü taşıyan askeri araçlar, Darfur bölgesindeki sivillerin korunması amacıyla Sudan geçiş hükümeti ile ortak güç konuşlandırılmasını kapsayan anlaşma uyarınca Faşir kentine girdi.

Habere göre, SLM/A Dış İişkiler ve İletişim Sekreteri Muhammed Adem, harekete bağlı güçlerin Faşir’e gelişinin barış sürecini destekleme kapsamında gerçekleştirildiğini, kente takviye birliklerin de sevk edileceğini belirtti.

Adem, SLM/A’nın nihai barış anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanmasındaki kararlılığını vurguladı.

Sudan hükümeti ile çok sayıda silahlı hareketi çatısı altında barındıran Devrimci Cephesi, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşma öncesi ağustos ayında imzalanan protokol ile Darfur'da ordu ve silahlı hareketlerin katılımıyla 12 bin kişilik sivil savunma gücü konuşlandırılması planlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.