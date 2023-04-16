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Dünya

Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor

Suudi Arabistan ve Mısır, ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'daki vatandaşlarını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 04:36 - Güncelleme:
Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki tüm vatandaşlardan dikkatli olmaları ve Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçiliğinin talimatlarına uymaları istendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, vatandaşlara, çatışma bölgelerinden uzak durma ve olaylar yatışana kadar evden çıkmama uyarısı yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Sudan'da ikamet eden Mısır vatandaşlarının durumunu sürekli takip ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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