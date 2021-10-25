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Dünya

Sudan'da darbe girişimi: Başbakan ve bakanlar tutuklandı

Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre, askerlerin Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi. Dört bakanının ise tutuklandığı ifade edildi. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

25 Ekim 2021 Pazartesi 07:45 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 08:04
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Sudan'dan yeni bir darbe girişimi haberi geldi. Ülke medyası askeri güçlerin dört bakanının ve iktidardaki konseyin bir sivil üyesini tutukladığını, başbakan Abdullah Hamduk'un evininse sarıldığını duyurdu.

Al hadath Televizyonu'nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başbakan Hamduk ev hapsinde tutuluyor.

Haberde, iktidardaki askeri ve sivil temsilcilerin oluşturduğu konseyin bir sivil üyesi ve kabinenin 4 bakanının da askerlerce tutuklandığı belirtildi.

İddiaya göre başbakan Abdullah Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.

Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artırmıştı.

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