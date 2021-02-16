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Dünya

Sudan'da enflasyon 304'lere çıktı

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 304'ün üzerine çıktı.

AA16 Şubat 2021 Salı 23:58 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 23:58
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Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, ocakta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 35 yükseldiğini duyurdu.

Aralık 2020'de yüzde 269,33 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 304,33'e yükseldi.

Açıklamada, özellikle gıda ve içecek grubundaki fiyat artışlarının enflasyonun yükselme nedeni olduğu belirtildi.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden zor bir dönemden geçiyor.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı.

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