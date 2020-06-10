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Dünya

Sudan'da geçici hükümet protesto edildi: Yabancı sömürgeciliğine hayır

udan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahına yürüyen protestocular, 'Yabancı sömürgeciliğine hayır' yazılı pankartlar açarak geçici hükümetin istifasını istedi.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 22:36 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 22:36
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Sudan’ın başkenti Hartum’da ordu karargahına yürüyen protestocular, "Yabancı sömürgeciliğine hayır" yazılı pankartlar açarak geçici hükümetin istifasını istedi. Göstericiler BM misyonunu bölgedeki istemediklerini ifade etti.

Sudan’ın başkenti Hartum’da yüzlerce kişi, Ömer El-Beşir iktidarına yapılan askeri darbe sonrası gelen geçici yönetime karşı tepki amacıyla protesto düzenledi. Protestocular, başkent Hartum’da bulunan ordu karargahı önüne yürüyerek orduda birlik olunmasını istedi. "Yabancı sömürgeciliğine hayır" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) misyonunu da istemediklerini ifade etti. Hartum polisi ise yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan geçici hükümet tarafından BM misyonu bölgede istikrar için istenirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de geçtiğimiz hafta Sudan’da yeni bir siyasi misyon oluşturulması yönünde karar almıştı.

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