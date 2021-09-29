Sudan'da geçici iktidarın ortakları arasındaki anlaşmazlık ülkedeki belirsizliği artırıyor

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:34 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:34

Ülkede 21 Eylül'deki darbe girişimi sonrasında askeri ve sivil yöneticilerin kalkışmayla ilgili birbirlerini suçlayan ve gerginliği bir hayli yükselten açıklamaları, iktidar ortakları arasındaki sıkıntıları iyice gün yüzüne çıkardı.

Geçiş döneminde ABD'nin terörü destekleyenler listesinden çıkarılması ve dış borçtaki iyileşme ülkenin artı hanesine yazılırken ordu ve yargının yeniden yapılandırılması, meclisin oluşturulması konularında ve ekonomide ise ilerleme kaydedilemedi.

Sudan'da, geçiş sürecinde diyalog ile anlaşmazlığının çözülmesi, ortaklığın feshedilmesi, ordunun iktidarı tekeline alması ve erken seçimlere gidilmesi gibi muhtemel senaryolar tartışılıyor.

Uzlaşı ortamının sağlanmasını en yakın seçenek olarak değerlendiren Siyasi Analist İsmail Hasabu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun baskısının bu anlaşmazlığı bitireceğini ve soruna çare bulacağını söyledi.

Sudan'da bağımsızlığından bu yana iktidarların askerin tekelinde olduğu gerçeği ve ordunun önemli yatırım faaliyetlerinde bizzat rol aldığı düşünüldüğünde Egemenlik Konseyi'ndeki askerlerin darbe yoluyla iktidarı ele geçirmesi de ihtimal dahilinde bulunuyor ancak uluslararası topluma rağmen bunun uygulanması mümkün görünmüyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa, Arap ve Afrika Birlikleri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra birçok ülke darbe girişimini kınarken sivil hükümete destek açıklaması yaptı.

- "ORDUNUN TEKELİNİ KIRMAK ZOR"

Siyaset analisti Yusuf Siraceddin'e göre, "Gerek mevcut ordu gerekse darbeyle gelecek yeni askeri yönetim olsun, Sudan'da ordunun tekelini kırmak oldukça zor."

En kötü ihtimalin siyasi güçler henüz seçimlere hazırlanmadan erken seçimlere gidilmesi olduğunu dile getiren Siraceddin, geçiş dönemi tamamlanmadan erken seçimlerin yapılmasının, devlet kurumlarının reformu henüz tamamlanmadığı için ülkeyi sürekli krizlere sokacağına inandığını ifade etti.

- "SENARYOLARIN EN TEHLİKELİSİ: ORTAKLIĞIN FESHEDİLMESİ"

Çıkmaza girilmesiyle ortaklığın feshedilmesinin beklenen en tehlikeli senaryo olduğunu dile getiren siyaset analisti Velid en-Nur Zekeriya ise "Ordu, (iktidarın sivil koalisyon grubu) Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) bazı üyelerini ve Cuba'da barış anlaşmasını imzalayan silahlı örgütler de dahil olmak üzere siyasi bileşenleri ortaklıktan çekerek bu senaryoyu uygulamaya çalışıyor." diye konuştu.

Zekeriya, bu senaryonun, ÖDBG'nin içinde birliğin sağlanması ve buna bağlı olarak halkın kolayca seferber edilebilmesi durumunda başarılı olamayacağı öngörüsünde bulundu.

- ANAYASAL BİLDİRİ

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk mevcut çatışmanın asker ve siviller arasında olmadığını ifade ederek ülkesindeki tüm ilgili taraflara Ağustos 2019'da asker ve sivil yöneticilerce imzalanan Geçici Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması'ndaki hükümlere uyulması çağrısı yaptı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Asker ile sivil koalisyon ÖDBG arasında imzalanan Anayasal Bildiri, Ağustos 2019'dan itibaren 39 aylık bir geçiş dönemini öngörüyordu. Ancak geçiş dönemi, Cuba Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, 3 Ekim 2020'de başlayacak şekilde bir yıl uzatıldı.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi), kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması kurulması kararlaştırılmıştı.

Sudan'da geçiş döneminin ardından 2024 başlarındaki seçimlerle askerlerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.