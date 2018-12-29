Sudan’da Gezi denemesi

Türkiye’ye verdiği imtiyazların iptalini ve Türkiye ile Katar’la olan ilişkilerini kesmesini isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, taleplerini reddeden Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’e karşı 19 Aralık’da başlattıkları eylemlerin Gezi Kalkışması’na çevrilmesi için çalışıyor.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN

BAE ve Suudilerin ekmek ve yakıt zamlarının protesto edildiği Sudan’daki ekonomik krizin aşılması karşılığında Türkiye ve Katar ile ilişkisini kesmenin yanı sıra Müslüman Kardeşler Cemaati ile de irtibatının koparılmasını istiyor. Bu iki ülkenin desteklediği gösterileri Gezi Kalkışması haline getirilmesini sağlayarak yönetim değişikliği yapmayı hedeflediği bildiriliyor. Sosyal medyada yoğun paylaşılan mesajlarda, “#28 Aralık_Milyonluk_Cuma” ve “#Sudan_protestolar” hashtagleri ile halktan sokağa çıkması istendi. Paylaşımlarda, “Özgür devrimcileri ve meslek sendikalarını ‘Cuma İntifadası’na bekliyoruz. Parti ve bölge ayrımı yapmaksızın. Hepimizin tek hedefi diktatörlük düzenini yıkmak” ifadelerine yer verildi. BAE ve Riyad ile birlikte hareket muhalefet liderleri gözaltına alındı. 9 lider “daha fazla protesto çağrısı” yaptıkları için tutuklandı. Tutuklananlar arasında Sudan Komünist Partisi Lideri Sıddık Yusuf’un da bulunduğunu belirtildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü de ülkede 14 muhalefet lideri gözaltına alınmış, birçoğu 9 saat sonra serbest bırakılmıştı.

REJİM SANDIKTA DEĞİŞİR

Bir çok eyalette OHAL ilan edilirken gösterilerde ölenlerin sayısı 19’a, yaralananların sayısı 406’ya çıktı. Enformasyon Bakanı Bişara Cuma Arur, kayıpların bir kısmının dükkan sahipleri ile yağmacılar arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını aktardı. Hükümetin tedbirlerini aldığını belirten Arur, “Sorunlar geçmişte kalacak. 15 Ocak’tan sonra ekmek, yakıt ve nakit sıkıntısı çözülecek” diye konuştu. Rejim değişikliği isteyenlere de seslenen Arur, bunun yolunun sandıktan geçtiğini söyledi.