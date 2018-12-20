Sudan'da ekonomik durumu protesto eden gösteriler yayılıyor

Ülkede dün Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde başlayan gösteriler bugün başka şehirlere sıçradı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Gadarif kentinde bu sabah lise öğrencilerinin başlattığı gösterilere daha sonra çarşıdaki vatandaşlar da katıldı.

Ülkedeki fiyat artışını, ekmek ve yakıt sıkıntısını protesto eden göstericilerin kentteki valilik binasını ateşe verdiği belirtildi.

Benzer haberler ülkenin kuzeyindeki Dongola kentinden de geldi. Görgü şahitleri, büyük çarşıdan yürüyüşe geçen göstericilerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin merkezini yaktığını dile getirdi.

Dongola'ya bağlı Selim beldesinde de yüzlerce üniversite öğrencisinin gösteri düzenlediği aktarıldı.

Aktivistler, başkent Hartum'un güneydoğusunda yer alan Sennar kentinde de protestolar olduğunu belirtiyor.

Sudan yönetimi ise gösterilere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

- Atbara'da OHAL ilan edilmişti

Sudan'da dün de Atbara, Port Sudan ve Omdurman kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Nil Nehri Eyaleti Hükümet Sözcüsü İbrahim Muhtar, dün yaptığı açıklamada, Eyalet Güvenlik Komisyonunun olaylara ilişkin toplantısı sonrasında Atbara kentinde olağanüstü hal (OHAL) ve dışarı çıkma yasağı ilan edildiğini belirtmişti.

Muhtar, kentteki tüm ilkokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildiğini aktarmıştı.

Sudan Başbakanı ve Maliye Bakanı Mutez Musa, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin, çok büyük zarara uğramasına rağmen 2019'da da aralarında ekmek ve yakıtın da bulunduğu stratejik malları desteklemeye devam edeceğini söylemişti.

Stratejik malların desteklenmesi konusundaki siyasetin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Musa, geçen haftalarda aralarında ekmek, nakit sıkıntısı ve yakıtın da bulunduğu bazı mallarda eksiklik yaşandığını doğrulamıştı.

Musa, ülkede yaşanan sıkıntıların döviz eksikliği nedeniyle ekonomik dengesizlikten kaynaklandığını aktarmıştı.

Ülkede doların aşırı derecede yükselmesiyle ekmek, un, yakıt ve mutfak tüpü gibi ürünlerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de önceki gün yaptığı açıklamada, ülkenin istisnai bir durumdan geçtiğini, bu durumu sağlam önlemler ve başarılı çözümlerle yakında atlatacağını söylemişti