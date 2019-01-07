Sudan'da gösterilere katılan eğitim görevlileri tutuklandı

Sudan Hartum Üniversitesi'nde görevli 8 eğitim görevlisi ülkede devam eden protestolara katıldığı gerekçesiyle güvenlik güçlerince tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'i istifaya davet eden bir bildiri okuyan eğitim görevlileri kısa bir süre içerisinde güvenlik güçlerinin operasyonuyla üniversite içerisinde yakalandı.

Polisin yaklaşık 3 saat süren operasyonunda 100'e yakın öğretim görevlisi bina içerisinde tutulurken, sosyal medya üzerinden Ömer Beşir'e tepki yağdı. "Polis 10 kişinin bile toplanmasına izin vermiyor." yazan göstericiler 19 Aralık 2018'den bu yana sokaklardaki gösterilerine devam ediyor.

Şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda onlarca kişi de gözaltına alındı.