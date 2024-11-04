Sudan'da HDK saldırısı! İç savaşta Cezira'da 18 ölü

Sudanlı Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, HDK'nin Cezira'nın doğusundaki köylere düzenlediği saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

HDK'nin yağma, zorla yerinden etme ve kuşatmanın yanı sıra Cezira eyaletinin doğusundaki köylerde savunmasız sivilleri öldürmeye devam etmesinin kınandığı açıklamada, HDK'nin saldırıları sonucu on binlerce kişinin komşu eyaletlere gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada da HDK'nin Cezira eyaletindeki Ummul-Kura köyüne saldırı düzenlediği ve bu saldırıda 5 kişinin doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü ifade edildi.

HDK'NİN CEZİRA EYALETİNE SALDIRILARI

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve HDK'nin Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Sudanlı Doktorlar Ağı, 26 Ekim'de, HDK'nin Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde geçen "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu .

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.