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Dünya

Sudan'da HDK'nın pazar yerine düzenlediği saldırıda 21 sivil öldü

Sudan'da Sinnar eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) pazar yerine düzenlediği topçu bombardımanında 21 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Sudan'da HDK'nın pazar yerine düzenlediği saldırıda 21 sivil öldü
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Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, HDK'nin Sinnar'da vatandaşların pazarlarda toplandığı noktaları hedef alarak sivillere karşı gerçekleştirdiği ve silahsız sivillerin arasında büyük kayıplara yol açan katliamı kınadığı belirtildi.

Açıklamada HDK'nin topçu bombardımanında 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde Sinnar'daki hastanelerin dolduğu bilgisi verilerek, kan bağışı için çağrı yapıldı.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ SÜRÜYOR

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 17 aydır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

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