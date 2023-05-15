İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6603
  • EURO
    21,4244
  • ALTIN
    1274.24
  • BIST100
    4640.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Sudan'da iç göç devam ediyor

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık bir aydır süren çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 950 bine yaklaştı.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Sudan'da iç göç devam ediyor
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde 736 bin 200 kişi yerinden olurken, yaklaşık 200 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

Evini terk edenlerin 450 binini çocuklar oluştururken, komşularındaki istikrarsızlık sonrası daha önce Sudan'a sığınan on binlerce kişi ülkesine geri döndü.

Mültecilerin ve sığınmacıların çoğunluğu güvenli bir yer arayışı için El Cezire ve El Kadarif eyaletlerine sığındı.

Yerinden olanların 500 binden fazlasını başkent Hartum'dan kaçanlar oluşturdu.

CİDDE BİLDİRGESİ

Sudan'da ordu ile HDK arasında bir aya yakın süredir devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin, sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.