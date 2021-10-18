Sudan'da iktidara ''geçiş döneminin gasbedilmesine son verilmesi'' çağrısı

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:46 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:46

Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'ndan ayrılan grupların kurduğu Misaki Vatani adlı yeni oluşumun liderleri arasında da yer alan Minavi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde oturma eylemi yapan hükümet karşıtlarına yaptığı konuşmada, "Mesajım Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk'a. Geçiş dönemi gasbedilmiştir. Devrimden önce bir parti vardı, şimdi 4 parti tarafından gasbediliyor. Bunun sona ermesi lazım." dedi.

Minavi, iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'nın 2019'da kurulduğu dönemde 74 siyasi parti ve sivil toplum hareketini bünyesinde barındırdığını ancak bugün koalisyonun 4 parti tarafından gasbedildiğini savundu.

İslami gruplar, komünistler ve tüm gruplar arasında diyalog çağrısı yapan Minavi, "Ne Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'nı, ne Sufi tarikatları, ne de devrim günlerinde meydanlarda yerini alan İslami grupları dışlamak istiyoruz. Suçlular, haramzadeler ve bizi bölmek isteyenler dışında kimseyi dışlamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı önündeki eylemin amacının, Anayasal Bildiri Anlaşmasına yapılan "sivil darbeye" son vermek olduğunu ifade eden Minavi, askeri değil, Anayasal Bildiri Anlaşmasını yetkilendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı'ndan ayrılan bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.

Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.

Misak-i Vatani koalisyonunun çağrısı üzerine 16 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, yeni hükümet kurulana dek süresiz eylem başlattıklarını açıklamıştı.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.