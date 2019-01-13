Sudan'da katliam gibi kaza: 14 ölü
Sudan'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Yerel basında yer alan haberlere göre, Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde yolcu otobüsünün yolun kenarına park etmiş kamyona çarpması nedeniyle meydana gelen kazada 14 kişi öldü. Kazada yaralıların da bulunduğu belirtildi. Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
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