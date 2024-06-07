İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2832
  • EURO
    35,2145
  • ALTIN
    2427.28
  • BIST100
    10203.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'da köye saldırı: Ölü sayısı 180'e yükseldi
Dünya

Sudan'da köye saldırı: Ölü sayısı 180'e yükseldi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda ölü sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 12:47 - Güncelleme:
Sudan'da köye saldırı: Ölü sayısı 180'e yükseldi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "HDK milislerinin Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyünde gerçekleştirdiği menfur katliam, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 180'den fazla silahsız köylünün hayatına mal oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Ved en-Nora katliamı, uluslararası alanda tanınan terörist grupların suçlarını aşıyor." denilen açıklamada, bunun "uluslararası toplumun HDK'nin ve onun yabancı paralı askerlerine karşı eylemsizliğinin yansımalarından kaynaklandığı" öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu 1994'te Ruanda'daki soykırım katliamlarında izlenen yaklaşıma benziyor. Bu katliamın uluslararası toplumun HDK'ye bakışında bir dönüm noktası olması gerekiyor. Onlar tüm insanlığa tehdit oluşturan bir terör örgütü olarak görülmeli." değerlendirmesi yapıldı.

- SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.