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Sudan'da Maarif Okullarından liselere giriş sınavında büyük başarı

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Hartum İlköğretim Okulu öğrencileri, liselere giriş sınavlarında 2 eyalet birinciliği kazandı.

  • AA
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Hartum İlköğretim Okulu son sınıfı öğrencilerinden Muzan Eşref Avad ile Hanan Abdurrahim Rıdvan, liselere giriş sınavında Hartum eyaleti birinciliği, Lima Nidal Mervan el-Başuri de ikincilik elde etti.

AA muhabirine konuşan Hanan Abdurrahim Rıdvan, eğitim kalitesi, öğrencilere verdiği önem gibi özellikleri sebebiyle TMV okullarını seçtiğini, düzenli çalışma ve öğretmenlerinin desteğiyle bu başarıyı yakaladığını söyledi.

Sınavın birincilerinden Muzan Eşref Avad da “İhtiyaç duyduğumuz tüm maddi ve manevi desteği sağlayan okul idaresi ve öğretmenlerime teşekkür ederim.” dedi.

TMV Hartum Erkek ve Kız İlköğretim Okulları Müdürü Kemal Akılma, ikinci eğitim öğretim yılında olmalarına rağmen Hartum eyaletinde düzenlenen liselere giriş sınavında iki birincilik, bir de ikincilik ve üçüncülük elde ettiklerini dile getirdi.

Akılma, "Eğitim döneminin başında düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasında kız ve erkek ilköğretim ekibimiz Hartum birincisi olmuştu. Bu bize ve öğrencilerimize moral ve motivasyon kaynağı oldu. Sınavlara yönelik hafta içi ve hafta sonu takviye dersler düzenledik. Veli öğrenci okul arasındaki diyalog ve iş birliğini sıkı tutuk. Son bir ayda öne çıkan öğrencilerimize yoğun bir program uyguladık. Öğrencilerimizin disiplinli çalışması, öğretmenlerimiz ve idaremizin gayretleriyle hamdolsun bu başarıyı elde ettik. Hedefimiz bu başarıyı korumak ve sonuna kadar devam ettirmek.” ifadelerini kullandı.

TMV Sudan Direktörü Fahreddin Keskin de “2017’de faaliyete başlayan TMV Hartum Okulları, fiziki ve eğitim kalitesindeki iyileştirmelerin semeresini ikinci yılda almaya başladı. Başarımızda payı olan tüm çalışanlarımız, bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükelçimiz Sayın İrfan Neziroğlu ve TMV yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

 

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