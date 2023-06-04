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Dünya

Sudan'da mahsur kalan KKTC vatandaşı, Türkiye tarafından tahliye edildi

Sudan'da mahsur kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Mensur Kaya'nın, Türkiye tarafından tahliye edildiği bildirildi.

AA4 Haziran 2023 Pazar 13:19 - Güncelleme:
Sudan'da mahsur kalan KKTC vatandaşı, Türkiye tarafından tahliye edildi
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KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da, Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan itibaren devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan KKTC vatandaşı Kaya'nın durumunun ilk andan itibaren yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, güvenli şekilde tahliyesi için Türk Dışişleri ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

Kaya'nın, Türkiye'nin girişimleri ile bulunduğu yerden alınarak tahliye uçuşuyla Kayseri'ye ulaştırıldığı ve bu akşam KKTC'nın Ankara Büyükelçiliği girişimleri ile ülkesine döneceği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ülkesine 'hoş geldin' diyoruz. Her zaman yakın işbirliği ve dayanışma içinde olduğumuz Türkiye Dışişleri Bakanlığına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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