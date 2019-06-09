Sudan’da muhalefete arabulucu tuzağı

Sudan’da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen barışçıl göstericilere ateş açarak ülkeyi iç savaşa sürükleyen darbeciler, şimdi de muhalif liderleri avlamaya başladı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in önceki gün başkent Hartum’a gelerek muhalefet ile cunta arasında arabuluculuk yaptığı görüşmelerden faydalanan darbeciler, protestoların simge ismi Muhammed Esmat ile İsmail Celeb’i tutukladı.

EVE SİLAHLI BASKIN

Etiyopya lideri Ahmed ile bir araya gelen Esmat, görüşmeden dakikalar sonra gözaltına alındı. Yakalanan bir diğer muhalif isim olan İsmail Celeb’in ise evinin basıldığı bildirildi. Fransız AFP’ye konuşan muhalif kaynaklar, “Bir grup silahlı adam araçlarla gelerek Celeb’i hiçbir neden göstermeden tutukladı” dedi. Sudan Halkının Özgürlük Hareketi (SPLM-N) lideri olan Celeb ile bilikte hareketin sözcüsü Mübarek Ardol’un da gözaltına alındığı aktarılırken, muhaliflerin nereye götürüldüğü hakkında bilgi verilmediği kaydedildi. Sudan’daki gösterilerde başı çeken SPLM-N, 2011 yılından beri Mavi Nil’de Arap olmayan etnik azınlıkların siyasi hakları için mücadele ediyor.

SÜREKLİ TERÖR HALİ

Darbecilerin barışçıl göstericilere ateş açarak 113 sivili katletmesinin ardından başkent Hartum sokaklarında kahverengi gömlekler giyen Acil Müdahale Güçleri (RSF) milisleri cirit atıyor. AFP’ye bilgi veren Sudanlılar, sürekli bir terör hali yaşandığını söyledi. “Rastgele üzerimize ateş açılıyor. Kimse sokağa bile çıkamıyor. Ne zaman nereden bir kurşun gelebileceğini bilemiyoruz” diyen bir Sudanlı, mahalle aralarında roketatarlı askeri araçların gezdiğini dile getirdi.