İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2021 Cumartesi / 2 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0386
  • EURO
    8,529
  • ALTIN
    412.063
  • BIST100
    1538.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'da ordu protestocuları tutuklamaya başladı
Dünya

Sudan'da ordu protestocuları tutuklamaya başladı

Sudan'da şiddeti artan gösteriler sonrası eski iktidar partisinden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 18:13 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:13
ABONE OL

Sudan'da askeri darbeyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre (UKP) mensubu onlarca kişinin, son günlerdeki şiddet olayları ve yağmaların yaşandığı protestolarda rolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

UKP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana geçiş döneminin sivil ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunun, adalet kurumlarının siyasallaştırılması ve anayasayla ilgili ihlallerinin endişeyle takip edildiği belirtildi.

"Ömer el-Beşir Rejiminin Ortadan Kaldırılması Komisyonu"nun yargının yetkilerini parti üyelerine karşı kışkırtıcı bir yaklaşımla kullandığı aktarılan açıklamada, partinin ülkenin güneydoğusunda yer alan Kadarif eyaletindeki 135 üyesinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, partinin üst düzey liderlerinden Emin Hasan Ömer de başkent Hartum'da gözaltına alındı.

Sudan hükümeti, hayat pahalılığı gerekçesiyle birçok eyalette düzenlenen, şiddeti ve dozu artan, yağma olaylarının da yaşandığı protestolardan eski rejim yanlılarını sorumlu tutuyor.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermiş, 21 Ağustos'ta asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Komisyonun kararıyla UKP feshedilirken, eski rejimle irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle yüzlerce üst düzey görevli ihraç edilmiş, çok sayıda taşınmaza el konulmuştu.

Hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilerde çok sayıda kamu kurumu kundaklanmış, yağma olaylarının yaşanması üzerine polis onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Bazı eyaletlerde acil durum ilan edilirken, bazı kentlerde ise süresiz kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Savcılık, 11 Şubat'ta, aralarında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Abdurrahman'ın da olduğu UKP üyeleri hakkında ülke genelinde yakalama emri çıkarmış, hükümet valiliklere UKP mensuplarına cezai tedbirler uygulaması talimatı vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.