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Dünya

Sudan'da orduya yakın ittifak, siyasi geçişi görüşmek üzere komite kuracak

Sudan'da askeri yönetime müzahir olan Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, geçiş dönemiyle ilgili meseleleri ele almak üzere yüksek siyasi komite kurma kararı aldı.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
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Grubun Genel Sekreteri Mubarek Erdul, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Geçiş dönemi konularını görüşmek üzere, yaklaşık 17 siyasi örgütten oluşan siyasi güçlerle iletişim kurmak amacıyla yüksek siyasi komite kurmaya karar verdik." dedi.

Erdul, görüşmelerin hükümetin şekli, başbakanın seçilmesi ve geçiş dönemi takvimi gibi konuları masaya yatırmak için iki gün sürecek konferansın ardından sona ereceğini söyledi.

Askeri yönetime yakın çizgide siyaset yürüten ÖDBG ve Ulusal Uzlaşı Güçleri Grubu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın kararlarını destekliyor, siyasi taraflara milli meselelerde diyalog ve uzlaşı çağrısı yapıyor.

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