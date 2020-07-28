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Dünya

Sudan'da şiddet olayları: En az 60 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında en az 60 kişi öldü.

AA28 Temmuz 2020 Salı 12:34 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:34
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Sudan haber ajansına (SUNA) göre, Batı Darfur eyaleti Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, silahlı milislerin eyaletin başkenti El-cinina'daki idari birime dokuz saat süren saldırı düzenlediği, 9 kadın ve 51 erkeğin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda köyün kundaklandığı, pazarların ve dükkanları yağmalandığı ve altyapının hasar gördüğü ifade edildi.

OCHA, alınan önlemlerin bir parçası olarak, Batı Darfur'un El-cinina ve Baida şehirlerine giriş çıkışların 20 Temmuz'dan bir sonraki bildirime kadar durdurulduğunu aktardı.

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