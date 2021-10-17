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Dünya

Sudan'da sular durulmuyor! Süresiz eyleme başladılar

Sudan'da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakından ayrılan Misak-ı Vatani adı verilen yeni oluşumun destekçileri, hükümetin feshedilmesi ve iktidarda daha çok gruba yer verilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde süresiz oturma eylemi düzenliyor.

AA17 Ekim 2021 Pazar 15:21 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 15:21
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Eyleme katılmak isteyenler, protestoları organize eden gruplarca kurulan kontrol noktalarındaki üst aramasından sonra alana alınıyor.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne çadırlar kuran eylemciler, hükümet feshedilene kadar protestoların aralıksız süreceğini belirtiyor.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan göstericiler, Aralık 2018'deki halk devrimini "çalanlardan geri kurtarmak" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, "Sabırlı halk aç", "Tek ordu, tek halk," "Hükümet feshedilsin" sloganları atmış, orduya sıkı yönetim çağrısı yapmıştı.

Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.

Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.

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