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Dünya

Sudan'da tansiyon yükseliyor! Ordu Komutanı Burhan görüşmeyi reddetti

Yüzlerce kişinin öldüğü Sudan'da, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ile görüşmeyeceğini açıkladı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Sudan'da tansiyon yükseliyor! Ordu Komutanı Burhan görüşmeyi reddetti
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İsyancıların vatandaşları canlı kalkan olarak kullandıklarına işaret eden Burhan, "Yerleşim mahallelerinin dışında hiçbir isyancı güç yok. Ordu, muharebeyi çok kısa sürede çözebilir ancak altyapıyı ve sivilleri korumak için çalışıyoruz. Bunu ulusal bir sorumluluk meselesi olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Burhan, ordunun, ülkenin batısındaki Darfur yakınında birkaç nokta dışında tüm Sudan'ı kontrol altına aldıklarını söyledi.

IGAD ÇÖZÜM GİRİŞİMİ

Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), dün silahlı kuvvetler ile HDK'den birer temsilcinin ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını müzakere için Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da buluşmaları yönünde bir girişim başlatmıştı.

Sudan ordusu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi "prensipte" kabul ettiğini duyurmuştu.

HDK ise IGAD girişimine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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