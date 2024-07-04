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Dünya

Sudan'da topçu bombardımanında 12 sivil öldürüldü

Sudan'ın batısındaki Faşir'de hayvan pazarını hedef alan topçu bombardımanında 12 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı aktarıldı. BM'den yapılan açıklamada ise ülkenin güneyindeki Sinca'da çatışmalardan ötürü yerinden edilenlerin sayısının 136 bin 130'a yükseldiği bildirildi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Sudan'da topçu bombardımanında 12 sivil öldürüldü
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Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bulunan ve aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü Faşir şehrinde hayvan pazarına düzenlenen topçu bombardımanında 12 sivil şehit oldu ve 20 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bazı ev ve camilere yapılan saldırılarda da sayısının henüz belirlenemeyen can kayıpları ve yaralanmaların söz konusu olduğu belirtildi.

ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ

Öte yandan Direniş Komitelerinden yapılan başka açıklamada, şehirdeki tek tedavi merkezi olan beslenme merkezinin hasar görmesinin ardından yetersiz beslenen çocuklar arasında ölüm sayısında artış yaşandığına dikkati çekildi.

İlaçtaki kıtlığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle böbrek yetmezliği ve kronik hastalıkları olan hastaların ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulandı.

BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünce (IOM) yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki çatışmalardan ötürü yerinden edilenlerin sayısının 136 bin 130'a yükseldiği bildirildi.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Sinnar eyaletinin Sinca, Sinnar ve Dindir şehirlerinde çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

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