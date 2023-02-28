Sudan'da Türkiye ve Osmanlı algısı çalıştayı düzenlendi.

Hartum Üniversitesi ev sahipliğinde Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Sudanlı ve Türk akademisyen, araştırmacılar, ders kitaplarındaki hatalar ve yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasına yönelik öneri, gözlem ve araştırmaları paylaştı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, çalıştayın, ders kitaplarındaki temsilin Sudan ve Türkiye toplumları arasında dayanışmayı artıracak şekilde yeniden değerlendirilmesi için bir vesile olmasını umduklarını söyledi.

Afrika Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Dr. Mehmet Köse ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeler, toplumlar arasındaki ilişkilerdeki temel belirleyici unsurlardan birinin toplum hafızasının nasıl şekillendiği olduğunu kaydetti.



Köse, şunları söyledi:



"Sudanla güçlü ilişkilerimiz var ancak Sudan'ın ara dönemlerinde muhatap olduğu farklı yönetimlerin ders kitaplarında farklı şekilde yansımalara yol açtığını görmekteyiz. Bunları giderecek çalışmaları yapma ihtiyacı hissediyoruz ve önemsiyoruz. Sudan'daki ders kitaplarının tamamı incelenerek belli endeksler, analizler üzerinden yorumlar yapıldı. Burada iki çerçeveye bakmaya çalıştık. Bir nasıl yansıtılmış, var olan yansıtma nasıl? İki hiç yansımayan hususlar neler. Tartışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ve bilgiler yine raporlanarak Türkçe ve Arapça olarak taraflarla paylaşılacak. Bunun üzerine umudumuz o ki politika yapıcıların özellikle iki tarafta Türkiye'de ve Sudan'da bulgular üzerinden nasıl bir adım atılacağı noktasında kendilerinin de bir değerlendirme yapması."

Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, Hartum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamed Ennil Muhammed, Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

