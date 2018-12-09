Sudan'ın doğusunda uçak kazası meydana geldi
Sudan'ın doğusunda meydana gelen uçak kazasında en az 5 yerel hükümet yetkilisi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Reuters haber ajansının Sudan devlet televizyonundan aktardığına göre, Sudan'ın doğusunda meydana gelen uçak kazasında en az 5 yerel hükümet yetkilisi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler arasında, eyalet valisi ve tarım bakanının olduğu belirtiliyor.
11 killed in a plane crash in #Sudan 🇸🇩 including the governor of El-Gadarif province & other state officials after a blast in the chopper as it was landing in Gallabat, one of the Sudanese crossing points with #Ethiopia 🇪🇹 pic.twitter.com/Y9XiUqZ2Wt— SaadAbedine (@SaadAbedine) December 9, 2018
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