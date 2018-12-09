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Sudan'ın doğusunda uçak kazası meydana geldi

Sudan'ın doğusunda meydana gelen uçak kazasında en az 5 yerel hükümet yetkilisi hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının Sudan devlet televizyonundan aktardığına göre, Sudan'ın doğusunda meydana gelen uçak kazasında en az 5 yerel hükümet yetkilisi hayatını kaybetti.
 
Hayatını kaybedenler arasında, eyalet valisi ve tarım bakanının olduğu belirtiliyor.
 
 
 
 

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