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Sudan’da ülke çapında genel greve gidilebilir

Sudan’ın muhalif siyasi grupları, dün gerçekleştirilen başarılı protestoların ardından, ülke çapındaki protestoların genel greve doğru gidebileceğini bildirdi.

  • İHA
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Sudan'da muhalif gruplar dün Hartum'un kuzeyindeki, Darfur, Nyala, Geneina ile Medani, Port Sudan ve Atbara gibi çeşitli kentlerde  protesto gösterileri düzenledi. Son protesto gösterilerindeki yüksek ölçüde katılım ve rejim değişikliği isteğinin yaygınlaşması muhalefeti kayda değer popüler mobilizasyon sürecinin zirveye ulaştığına ve idari makinenin tamamen felce uğramasına neden olacak kitlesel sivil itaatsizlik aşamasına geçmenin zamanı geldiğine inanmaya itti.
 
Protestoların sona ermesinin ardından dün akşam yayınlanan ortak bir bildiride, muhalefet partileri ve uzmanlar barışçıl gösterilerin rejimin baskıcı tepkisiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bildiride, "Bu rejim politik ve ekonomik yönetim kabiliyetini yitirdi. Barışçıl bir devrimin sırının başarılı olması ve devamlılık arz etmesinde yattığına inanan devrimcilerden dolayı barışçıl yürüyüşleri ve gösterileri göz yaşartıcı gaz kullanması ve insanları gözaltına almasına rağmen bir şiddet gösterisine döndüremedi" açıklamasında bulunuldu. Muhalif gruplar, bir sonraki adımın genel greve gitmek olduğunu açıkladı.
 
Ortak açıklamada, akşam protestolarının 15 Ocak Salı günü Hartum'daki Al-Thora ve Kallakla kentlerinde gerçekleştirileceğini, 17 Ocak'ta yine ülke çapında yapılacak protestolarla birlikte cumhurbaşkanlığı sarayına gideceğini belirtti.
 
Sudan'ın 2003'te patlak veren Darfur Krizi ve 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışan Hartum yönetimi, ekmek, yakıt, tüp gibi temel gıda ve tüketim maddelerinde görülen aşırı fiyat artışına karşı halkın tepkisiyle karşılaştı.  Halkın 19 Aralık 2018'de başlayan protestoları kısa zamanda ülke geneline yayıldı.
 

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