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Dünya

Sudan'da yağışlar 115 evi yıktı

Sudan'ın orta kesimindeki El Cezire eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 115 ev yıkıldı.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:12
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Sudan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyalette son bir haftadır etkili olan yağışlar sonucu çoğu topraktan yapılan evlerde çökmeler meydana geldi.

Yağmurun ardından 115 ev ile kamuya ait 3 yapı kısmen yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

Yetkililer, yağmur mevsimindeki özellikle Nil Nehri'ne yakın bölgelerde oturanları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu geçen yıl yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla ev hasar görmüştü.

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