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Dünya

Sudan'da yaklaşık 17 aydır devam eden savaşın bilançosu 20 bin ölü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da yaklaşık 17 aydır devam eden savaş sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığını ifade ederken, 2 milyon kişinin de komşu ülkelere geçtiğini dile getirdi.

AA8 Eylül 2024 Pazar 16:55 - Güncelleme:
Sudan'da yaklaşık 17 aydır devam eden savaşın bilançosu 20 bin ölü
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Sudan'ı ziyaret eden Ghebreyesus, Port Sudan şehrinde basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, burada yaptığı konuşmada, Sudan'da devam eden savaşla ilgili mevcut bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bini aştığı bilgisini paylaştı.

2 MİLYON KİŞİ KOMŞU ÜLKELERE KAÇTI

Ülke içinde yerinden edilmiş insan sayısının 10 milyondan fazla olduğunu ifade eden Ghebreyesus, 2 milyon kişinin de komşu ülkelere geçtiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "Bugün Sudanlılar art arda gelen krizlerden, dünyadaki en büyük yerinden edilme dalgasından muzdariptir ve kıtlık tehdidi, Sudan nüfusunun yarısı olan 25 milyondan fazla kişiyi tehdit etmektedir. Bununla beraber 14 milyon kişi acil müdahaleye ihtiyaç duyuyor." dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİ CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

Savaşın yanı sıra doğal afetler ve salgın hastalıkların yayılmasının sağlık altyapısının çökme riskine sebep olabileceğine dikkati çeken Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin yüzde 70'inin devre dışı olduğunu ve bu hizmetlere erişimde zorlukların söz konusu olduğunu aktardı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan'a, ülkedeki insani ve sağlıkla ilgili zorlukları hafifletmede daha fazla kaynağı seferber etmek amacıyla geldiğini bildirdi.

Uluslararası topluma ve dünyaya "bu krizde Sudan'a yardım etme" çağrısında bulunan Ghebreyesus "ateşkesin, sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının korunmasının ve yardım dağıtımının sürdürülebilirliğinin" gerekliliğini vurguladı.

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