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Dünya

Sudan'da yaklaşık 6,7 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Sudan'daki iç savaş nedeniyle yaklaşık 6,7 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Sudan'da yaklaşık 6,7 milyon kişi yerinden edildi
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Sarrado, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BMMYK misyonunun, Sudan'da iç savaşın başladığı Nisan 2023'ten sonra ilk kez Hartum eyaletindeki Omdurman kentine ulaştığını belirten Sarrado, BMMYK ekibinin aylardır insani yardımların ulaştırılamadığı bölgedeki devasa yıkıma tanık olduğunu dile getirdi.

Sarrado, Sudan'da yerinden edilmiş ailelerin artan fiyatlar sebebiyle yeterli gıdaya ulaşmakta zorlandıklarını ve bu durumun çocukların yetersiz beslenmesine neden olduğunu kaydetti.

Yerinden edilenlerin yeterli barınağa sahip olmadıklarına dikkati çeken Sarrado, bu kişilerin çoğunlukla okullardaki toplanma alanlarında ve aşırı kalabalık koşullarda yaşadıklarını söyledi.

Sarrado, Omdurman'da yalnızca iki hastanenin hizmet verdiğini belirterek, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için yeterli ilaç bulunmadığını dile getirdi.

"Sudan'da yaklaşık 6,7 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. Ülkede durum tehlikeli ve istikrarsız olmaya devam ediyor." ifadelerini kullanan Sarrado, 1,8 milyon kişinin ise Çad, Mısır, Güney Sudan, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne geçtiğini anlattı.

Sarrado, Sudan'daki insani durum kötüleşmeye devam ederken ülke genelinde ve komşu ülkelerde artan insani ihtiyaçların karşılanması için gereken mali kaynakların önemli derecede yetersiz olduğu uyarısında bulundu.

Bu yıl Sudan'da 18 milyondan fazla kişiye hayat kurtaran yardımları ulaştırmak amacıyla BM öncülüğünde başlatılan 2,6 milyar dolarlık yardım çağrısının yalnızca yüzde 10'unun finanse edildiğini belirten Sarrado, Sudan için 2024 Bölgesel Mülteci Müdahale Planı'nda belirlenen 1,4 milyar dolarlık yardım çağrısının ise yüzde 8'inin toplandığını söyledi.

Sarrado, Sudan'da sivillerin güvenliği ve yardım kuruluşlarının çalışmalarını sürdürebilmesi için çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

- SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi bir yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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