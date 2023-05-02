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Dünya

Sudan'daki çatışmalarda 447 sivilin öldüğü açıklandı

Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 447 sivilin öldüğünü bildirdi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 18:08 - Güncelleme:
Sudan'daki çatışmalarda 447 sivilin öldüğü açıklandı
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Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve diğer kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 447 sivil hayatını kaybetti, 2255 kişi yaralandı.

Çatışmaların ülke genelinde hala sürdüğünü belirten sendika, güvenlik durumu nedeniyle hastanelere ulaşamayanlar da dikkate alınırsa ölü ve yaralı sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 1 Mayıs gece yarısından itibaren ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Taraflar, 6 kez ilan edilen ateşkesi sürekli ihlal ediyor.

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