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Dünya

Sudan'daki ''darbe karşıtı'' gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim yanlılarının ordu karargahı yakınındaki protesto gösterilerine askerin müdahalesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:14
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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan eylemcilerin ordu karargahı yakınındaki gösterisine güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale etti.

Gösterilerde 3 kişi öldü, 80'den fazla kişi yaralandı. Ülkenin farklı bölgelerinde ordu karşıtı protestolar sürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirmişti.

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