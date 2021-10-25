Sudan'daki ''darbe karşıtı'' gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:14

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan eylemcilerin ordu karargahı yakınındaki gösterisine güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale etti.

Gösterilerde 3 kişi öldü, 80'den fazla kişi yaralandı. Ülkenin farklı bölgelerinde ordu karşıtı protestolar sürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirmişti.