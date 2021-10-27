Yeni Şafak 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:29 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:29

Sudan'da darbe yapan ordunun İsrail teması dikkat çekiyor. Ordunun iki numaralı ismi General A. Hamdan Dagalo, ekim başında Tel Aviv'de istihbarat ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmişti. İsrail merkezli Hayom gazetesine konuşan yetkili de darbeye destek verdi. Gerekçe, sivil idarenin İsrail ile normalleşme önünde engel görülmesi.

Sudan'da önceki gün gerçekleşen askeri darbenin arkasından İsrail çıktı. Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas gibi ülkelerle normalleşme anlaşmaları imzalayan Tel-Aviv'in Suudi Arabistan'la da ilişkileri resmi boyuta taşımak istediği biliniyor. Sudan da iki yıl önceki darbe sonrasında, İsrail ile normalleşme mesajı veren ülkeler arasındaydı. Tel-Aviv'in, Sudan'da sivil yönetimi normalleşme karşısında engel gördüğü ve askeri kanada tam destek verdiği belirtildi. Darbe öncesi ve sonrasına ilişkin İsrail'den gelen haberler de bu yorumu destekler nitelikte.

TEL-AVİV'DE GİZLİ TOPLANTI

Intelligence Online adlı sitenin haberine göre, ülkedeki Acil Müdahale Gücü'nün komutanı General Abdulfettah Muhammed Hamdan Dagalo'nun darbeden kısa süre önce, ekim ayının ilk günlerinde İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği, Tel-Aviv'de istihbarat ve savunma yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

TAM DESTEK GELDİ

Yine İsrail merkezli Hayom gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Sudan'da gerçekleşen darbeye tam destek verdi. Yetkili, darbeyi gerçekleştiren Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın, İsrail ve ABD ile ilişkileri geliştirmeye daha istekli olduğunu kaydetti ve "Ülkede askeri ve sivil kanat arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık sonucu darbenin kaçınılmaz olduğu" ifadeleriyle Tel-Aviv'in duruşunu net biçimde ortaya koydu.

ASKERLE İLİŞKİLERİ YÜRÜTMEK İSTİYOR

Darbeye tam destek veren İsrail'in beklentisinin, Sudan'da askerlerin yönetimde tam kontrolü sağlamasıyla, iki ülke arasında gerçekleşmesi beklenen "normalleşemeye" dönük somut adımların atılması olduğu kaydedildi. Bilindiği gibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı sonucu geçen yılın sonlarında Sudan İsrail'le ilişkileri normalleştireceğini açıklamış ancak bugüne kadar resmi bir adım atılmamıştı.

MOSSAD'DAN DÖRTLÜ ZİRVE HAZIRLIĞI

Öte yandan Intelligence Online sitesi, İsrail'in Afrika'ya yerleşme stratejisini önceleyen Mossad Başkanı David Barnea'nın, Sudan, Mısır ve Çadlı mevkidaşlarıyla "Dörtlü Zirve" planlaması yaptığını kaydetti. Barnea'nın Afrika stratejisi kapsamında Çad'ı merkez konumda tuttuğu ve yaz aylarında bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdiği de kaydedildi. Mossad'ın Çad'da bir insansız hava aracı üssü kurma planı olduğu da belirtildi.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Darbe girişiminin ardından başlayan darbe karşıtı protestolar müdahalelere rağmen devam ediyor. Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7, yaralıların sayısının ise 140 olduğu bildirildi. Yolları kapatıp, sokakları dolduran ve seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar askeri müdahale olmaksızın demokratik bir Sudan istediklerini ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Başkent Hartum'da çoğu dükkanın kapalı olduğu, elektrik ve internet kesintisinin devam ettiği belirtilirken, fırınlar önünde ekmek kuyruklarının oluştuğu kaydedildi.

BAŞBAKAN HAMDUK SERBEST

Başbakan Abdullah Hamduk'un dün akşam saatlerinde serbest bırakıldığı açıklandı. Hamduk'un serbest bırakıldığı haberi, ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın başbakanın güvenliği için kendisiyle beraber olduğu açıklamasından saatler sonra geldi. Hamduk'un güvenliğini sağlamak amacıyla beraberinde askerlerin olduğu kaydedildi.

THY'NİN SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün ve yarın düzenleyeceği seferleri, iptal etti. THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle bugün ve yarın İstanbul- Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.