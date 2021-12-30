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Dünya

Sudan'daki gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahaleye tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 23:07 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 02:01
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Sivil yönetim yanlısı gösteri düzenleyen gruplara yakın Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, Umdurman kentinde polisin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 4 gösterici öldü.

Böylece iki ayı aşkın süredir devam eden askeri darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

Komite, ambulansa konulmak üzere olan yaralı bir göstericinin sağlık personeli ile beraber gözaltına alınmasının kırmızı çizgileri aşan bir insan hakkı ihlali olduğunu kaydetti.

Sudan güvenlik güçleri, dün akşam ve bu sabah, Hartum Uluslararası Havalimanı, Devlet Başkanlığı Sarayı, Ordu Komutanlığı ile köprülere çıkan tüm yolları konteynerler, barikatlar ve askeri araçlarla kapatmış, güvenlik önlemlerini arttırmıştı.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken, ordu ise Aralık Devrimi'nin gidişatının düzeltilmesi ve ülkenin bölünmesini önlemek için kanunların verdiği yetkiyi kullandıklarını ve Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini belirtti.

  • sudan
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