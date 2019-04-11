Sudan’daki olaylar dünyada yankı buldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sudan’daki askeri hareketlilik ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Sudan’daki olayları dikkatli şekilde takip ettiklerini vurgulayan Peskov, durumun insanların kurban edilmesine yol açacak şekilde gerilimli hale gelmemesini ümit ettiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Durumun yakında anayasal düzene döneceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'DEN ŞİDDETTEN KAÇINMA ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) de Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, AB'nin Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, üye ülkeler ve ortaklarla irtibatın sürdüğünü belirtti.

Kocijancic, "Tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısında bulunuyoruz. AB, Sudan halkının taleplerini göz önünde bulunduran güvenilir, meşru ve kapsayıcı bir siyasi sürecin gerçekleşmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.