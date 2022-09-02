İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2317
  • EURO
    18,1011
  • ALTIN
    1003.69
  • BIST100
    3341.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Dünya

Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi.

IHA2 Eylül 2022 Cuma 22:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Sağanak yağışlar nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Sel felaketinde 34 bin 328 evin zarar gördüğü ve 46 bin 428 evin ise tamamen yıkıldığı belirtilirken, 225'ten fazla kamu tesisinin ve 108'den fazla mağaza ile deponun da hasar aldığı açıklandı.

OHAL ilan edilmişti

Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos'ta seller nedeniyle Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde OHAL ilan etmişti.

Sudan'da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanır. Sudan'da 2020'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.