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Dünya

Sudan'daki seller can aldı: Ölü sayısı 51'e çıktı

Sudan'da 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e çıktı.

AA11 Ağustos 2020 Salı 16:31 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:31
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Sudan ulusal basınındaki haberlere göre, cumartesi günü başlayan şiddetli yağışlar ülke genelinde sellere yol açtı.

Kuzey Darfur eyaletine bağlı Keb-Kebiye bölgesindeki yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Sel nedeniyle yaklaşık 7 bin ev yıkılırken binlerce kişi de evsiz kaldı.

Kuzey Darfur eyaleti yönetimi, ulusal ve uluslararası kuruluşlara selden etkilenenlere destek verilmesi çağrısı yaptı.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları konusunda uyardı.

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