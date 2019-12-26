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Dünya

Sudan’dan Hafter’e paralı asker desteği

Libya’da kukla darbeci General Hafter’e destek veren ülkeler arasına Sudan da katıldı. Yüzlerce Sudanlı paralı askerin Hafter’in çeteleriyle omuz omuza başkent Trablus’u işgal harekatına dahil olduğu ortaya çıktı.

26.12.2019  02:15 - Güncelleme: 26.12.2019  02:15

Rusya’nın karadan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de havadan desteğiyle Libya’da başkent Trablus’u işgal harekatına hız veren kukla darbeci General Halife Hafter’in Sudan’dan binlerce milis devşirdiği öğrenildi. Yüzlerce Sudanlı paralı askerin, darbeci Hafler’in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı yürüttüğü savaşa katıldığı bildirildi. 

3 BİN MİLİS VAR 

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Sudan’dan yeni bir paralı asker dalgasının Libya’ya geldiği ve bu durumun, taraflar arasındaki çatışmayı, bölgenin istikrarını sarsacak uluslararası bir savaşa dönüştürebileceği belirtildi. Haberde, Libya’daki Sudanlı milis güçlerin komutanlarının son aylarda yüzlerce kişinin savaşmak üzere ülkeye geldiğini söyledikleri aktarıldı. Libya’nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin “Pek çok genç geliyor, bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya’da en az 3 bin Sudanlı milis var” dediği kaydedildi. Paralı asker dalgasıyla gelenlerin pek çoğunun, Sudan’da devrik lider Ömer El Beşir’e karşı savaşanlardan oluştuğu, bazılarının da Darfur bölgesindeki savaşta yer aldığı ifade edildi. Gazeteye göre, kendileriyle görüşülen komutanların hepsi, ülkelerine dönüp Beşir rejiminin yıkılmasından sonra iktidara gelen geçiş hükümetine karşı savaşmak istediklerini belirtti. 

BM RAPORLADI

Birleşmiş Milletler’in Libya’ya yönelik silah ambargosunun delindiğine ilişkin raporunda Sudan’dan gemilerle asker taşındığı bilgisi yer almıştı. Hafter, Trablus saldırısıyla üst seviyeye çıkan insan kaynağı ihtiyacının bir kısmını müttefiklerinin sağladığı finansmanla, paralı askerlerden karşılıyor. Bu paralı askerler arasında Sudan Bağımsızlık Ordusu ve Sudanlı Cancavid Milisleri yer alıyor.

Darbeci milisler Tacura’da sivilleri bombaladı: 4 ölü

Başkent Trablus’a yönelik işgal harekatını yeniden başlatan kukla darbeci lider Halife Hafter, sahada istediği ilerlemeyi kaydedemeyince, katliamlara ağırlık verdi. Libya’nın tek meşru yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Sağlık Bakanı Fevzi Avnis, Hafter güçlerinin emriyle havalanan Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait jetlerin Tacura kentini bombaladığını söyledi. Saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Avnis saldırıyı katliam olarak nitelendirdi.

Moskova-Roma hattında Libya diplomasisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya krizini görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya’daki durumun ele alındığı görüşmede, her iki tarafın da Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolü ile birlikte Libya barış sürecine uluslararası düzeyde eşlik etme çabalarının maksimum koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı. Açıklamada, “Bakanlar, Libya’daki taraflar arasındaki diyalogu geliştirme çabalarına odaklanma gereği üzerinde anlaştılar” ifadesi kullanıldı. 

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