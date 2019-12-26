Sudan’dan Hafter’e paralı asker desteği

26.12.2019 02:15 - Güncelleme: 26.12.2019 02:15

Rusya’nın karadan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de havadan desteğiyle Libya’da başkent Trablus’u işgal harekatına hız veren kukla darbeci General Halife Hafter’in Sudan’dan binlerce milis devşirdiği öğrenildi. Yüzlerce Sudanlı paralı askerin, darbeci Hafler’in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı yürüttüğü savaşa katıldığı bildirildi.

3 BİN MİLİS VAR

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Sudan’dan yeni bir paralı asker dalgasının Libya’ya geldiği ve bu durumun, taraflar arasındaki çatışmayı, bölgenin istikrarını sarsacak uluslararası bir savaşa dönüştürebileceği belirtildi. Haberde, Libya’daki Sudanlı milis güçlerin komutanlarının son aylarda yüzlerce kişinin savaşmak üzere ülkeye geldiğini söyledikleri aktarıldı. Libya’nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin “Pek çok genç geliyor, bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya’da en az 3 bin Sudanlı milis var” dediği kaydedildi. Paralı asker dalgasıyla gelenlerin pek çoğunun, Sudan’da devrik lider Ömer El Beşir’e karşı savaşanlardan oluştuğu, bazılarının da Darfur bölgesindeki savaşta yer aldığı ifade edildi. Gazeteye göre, kendileriyle görüşülen komutanların hepsi, ülkelerine dönüp Beşir rejiminin yıkılmasından sonra iktidara gelen geçiş hükümetine karşı savaşmak istediklerini belirtti.

BM RAPORLADI

Birleşmiş Milletler’in Libya’ya yönelik silah ambargosunun delindiğine ilişkin raporunda Sudan’dan gemilerle asker taşındığı bilgisi yer almıştı. Hafter, Trablus saldırısıyla üst seviyeye çıkan insan kaynağı ihtiyacının bir kısmını müttefiklerinin sağladığı finansmanla, paralı askerlerden karşılıyor. Bu paralı askerler arasında Sudan Bağımsızlık Ordusu ve Sudanlı Cancavid Milisleri yer alıyor.