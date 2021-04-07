İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1412
  • EURO
    9,7101
  • ALTIN
    455.067
  • BIST100
    1420.59
Dünya

Sudan'dan İsrail kararı

Sudan Bakanlar Kurulu, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958'den beri yürürlükteki İsrail'i boykot yasasını iptal kararı aldı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 08:20 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 08:20
ABONE OL

Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun, İsrail'i boykot yasasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı, yasama meclisinin (parlamento) henüz oluşturulmaması nedeniyle, Egemenlik Konseyi ve bakanlar kurulu ortak toplantısında nihai olarak oylanacak.

Nihai oylamada tasarı kabul edilirse yürürlüğe girecek.

Açıklamada, Sudan'ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümdeki tutumunun sabit olduğu vurgulandı.

İsrail'i Boykot Yasası, Sudanlıların İsrail'deki herhangi bir İsrail vatandaşı, kuruluş ile ya da yabancı şirketlerle anlaşma yapmasını yasaklıyordu.

Kanun ile İsrail menşeli malların Sudan'a girişi ve bu ülkeden transit geçişine de izin verilmiyordu. Söz konusu kanunun maddelerini ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis ve para cezası verilebiliyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.