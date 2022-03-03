Sudan'dan Kızıldeniz'de Rusya ile askeri üs anlaşması

AA 3 Mart 2022 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:25

Hımidti, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı 8 günlük ziyaretinin ardından Hartum Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da çok sayıda yetkiliyle görüşmeler yapıldığını söyleyen Hımidti, ziyaret sırasında siyasi ve ekonomi başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm konuları görüştüklerini ve görüşmelerin verimli geçtiğini dile getirdi.

Hımidti, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile iki ülke arasındaki ekonomi ve iş birliği konularını görüştüklerini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile de bir araya geldiğine değinen Hımidti, kendisiyle tecrübe paylaşımı, ortak iş birliği, terörle mücadele ve eğitim alanında Rusya ve Sudan ulusal güvenliği konusunu görüştüklerini anlattı.

Hımidti, Rusya'nın Kızıldeniz'deki Port Sudan şehrinde kurmak istediği deniz üssü ile ilgili de şunları kaydetti:

"Rus askeri üssü meselesi Sudan Savunma Bakanı'nın meselesidir. Bu üs hakkında çok fazla konuşuluyor. Afrika'nın farklı ülkelerinde Rus üssü var. Bu üssün kurulmasının arkasındaki ilgiyi anlayamıyorum. Sudan'da askeri üs kurulması ülkenin çıkarınaysa ve ulusal güvenliğini tehdit etmiyorsa, Rusya'yla ya da başkalarıyla anlaşmanın bir sakıncası yok."

Kendisi ve beraberindeki heyetin Mısır'a da uğradıklarını ve Mısır istihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüştüklerine dikkati çeken Hımidti, görüşmede Sudan'daki siyasi durumun ele alındığını ve Mısır tarafının Sudan'daki krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ülkede zorlukların üstesinden gelmek ve diyaloga girmek için tarafları siyasi uzlaşıya çağırdı.

- ASKERİ ÜS ANLAŞMASI

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, deneyim alışverişi ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, 19 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Kızıldeniz'de bir deniz üssü kurulması konusunda Rusya ile tam bir anlaşma yok ancak aramızdaki askeri iş birliğimiz uzatıldı." ifadesini kullanmıştı.

Rusya resmi gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de "bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.