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Dünya

Sudan'dan Port Sudan Limanının BAE'ye satılacağı iddialarına yalanlama

Sudan hükümeti, Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan Limanının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılacağı iddialarını yalanladı

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:40
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Başbakanlık Basın Sekreteri El Berrak en-Nezir el-Verrak, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanlık Ofisi'nin limanın satışıyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu doğruladığını belirtti.

Hükümetin böyle stratejik konuda Sudan halkına danışmadan karar almayacağını belirten Verrak, "Sudan hükümeti, geçiş sürecini destekleyen kardeş ve dost devletlerle güvenilir ve gelişmiş ilişkiler kurma konusunda isteklidir. Bu devletlere geçiş hükümetine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve basın organlarında Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu'nun Port Sudan Limanını BAE'li bir şirkete satacağına dair haberler çıkmıştı.

Amerikan Al-Monitor haber sitesi, bu yılın ocak ayında, BAE'nin, Port Sudan Limanının denetimini 20 yıllığına ele geçirme planını desteklemesi için Washington yönetimine baskı yaptığına yönelik haber yayımlamıştı.

Sudan Halk Kongresi Partisi Siyasi İşler Sorumlusu İdris Süleyman, geçen sene aralık ayında yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomik krizi çözmek için bir körfez ülkesiyle limanların tekelleştirilmesi ve ipotek edilmesi konusunda gizli görüşmeler yürüttüğünü öne sürülmüştü.

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