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Dünya

Sudan'dan tahliye edilen Filistinlilerden 183'ü Gazze'ye ulaştı

Sudan'dan tahliye edilen Filistinlilerden 183'ünün, Mısır ile bölge arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştığı bildirildi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 21:26 - Güncelleme:
Sudan'dan tahliye edilen Filistinlilerden 183'ü Gazze'ye ulaştı
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 250 Filistinlinin tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye edilenlerden 183'ünün Mısır ile bölge arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne vardığını kaydeden Bezm, diğer grubun da pazar günü giriş yapacağını aktardı.

Filistinlilerin Gazze'ye güvenli bir şekilde girişi için büyük bir çaba sarf edildiğini, Mısır yönetimiyle sürekli bir iletişim halinin olduğunu vurgulayan Bezm, ilgili birimlerin Sudan'dan tahliye edilen 250 Filistinliyi karşılamak için gerekli hazırlıkları yaptığını kaydetti.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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