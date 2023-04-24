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Dünya

Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Ürdün uçakları havalandı

Ürdün, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'dan, Ürdün, Filistin, Suriye, Irak ve Alman vatandaşı olmak üzere 343 kişiyi tahliye eden 4 askeri uçağın Port Sudan Havalimanı'ndan havalandığını duyurdu.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 01:00 - Güncelleme:
Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Ürdün uçakları havalandı
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Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kraliyetin talimatıyla başlatılan tahliye ile söz konusu 343 kişi başkent Amman'daki Marka sivil havalimanına getiriliyor.

Sudan'dan tahliyeleri yapan uçakların Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu kaydedildi.

Ürdün, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'daki vatandaşlarını tahliyeye başladığını ilan etmişti.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

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