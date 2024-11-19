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Dünya

Sudani'den İsrail'e mektup tepkisi: Irak'a saldırı için bir bahane

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba tepki göstererek mektubun, Irak'a saldırı için bir bahane ve bölgedeki savaşı genişletme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

IHA19 Kasım 2024 Salı 21:10 - Güncelleme:
Sudani'den İsrail'e mektup tepkisi: Irak'a saldırı için bir bahane
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yolladığı Irak hakkındaki mektuba tepki gösterdi. Irak Bakanlar Kurulu toplantısında bölgedeki gelişmeleri de ele alan Sudani, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubun, Irak'a saldırı için bir bahane ve bölgedeki savaşı genişletme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

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Sudani, savaş ve barış kararının yalnızca Irak devleti tarafından alınabileceğini ve hiçbir tarafın bu hakkı gasp etmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Ülkesinin savaşa girmeyi reddettiğini belirten Sudani, savaşın sonlandırılması ve Filistin ile Lübnan halklarına yardım edilmesi konusundaki kararlı duruşunu yineledi.

İSRAİL'DEN BMGK'YA MEKTUP

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yolladığı mektupta, İslami Direniş Örgütü'nün İsrail'e çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatmış, "Irak hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Bu bağlamda, İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve kendisini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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