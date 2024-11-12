Sudan'ın Cezira eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 450'ye yükseldi

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, HDK'nin, ülkenin orta kesimlerindeki Cezira'nın el-Hilaliyye şehrini 19 gündür kuşatma altında tuttuğu ifade edildi.

3 ülkeden Türkiye'ye övgü Açıklamada, el-Hilaliyye'de gerçek mermiyle vurularak, tükettikleri gıdadan zehirlenerek veya tıbbi bakım eksikliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye yükseldiği belirtildi ve bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, silahlı şiddet ve saldırı dalgasının ardından 20-30 Ekim'de 135 bin 400 kişinin Cezira'dan komşu eyaletler Gadarif, Kesela ve Nil Nehri'ne geçtiği ifade edildi.

Türkiye ile ilişkimiz Osmanlı'ya dayanıyor Sudan Doktorlar Sendikasından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, 25 Ekim'den itibaren el-Hilaliyye'de 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

HDK'NİN CEZİRA EYALETİNE SALDIRILARI

HDK'nin üst düzey isimlerinden Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.