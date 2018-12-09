Sudan'ın doğusunda yaşanan uçak kazasında, 7 kişi hayatını kaybetti

Sudan Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin doğusundaki Gadarif eyaletinde yaşanan uçak kazasında, Gadarif Eyaleti Valisi Mirghani Salih'in yanı sıra bir yerel hükümet bakanı ve 5 üst düzey polis ve ordu yetkilisi olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın Vali Salih'in Etiyopya sınırına yakın olan Galabat bölgesine bir güvenlik ziyareti yaptığı sırada olduğu belirtilirken, nedenine ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığı açıklandı.

Öte yandan, yerel medyada, kazanın yetkilileri taşıyan uçağın inişi sırasında yaşandığı kaydedildi.